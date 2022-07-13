ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виталий Кличко: Эти испытания мы пройдем, и у нас будет примерно такая же ситуация, как в Южной Корее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украина после войны будет страной, престижной в отношении инвестиционного климата, отметил Кличко
Украина после войны будет страной, престижной в отношении инвестиционного климата, отметил Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Украина пройдет испытание войной, которую против нее 24 февраля начала Россия. Уверенность в этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мэр Киева Виталий Кличко.

Гордон спросил Кличко, думает ли он о том, что будет после победы Украины.

"Естественно. Старался, по крайней мере. Есть очень известное выражение: "Не каждый может заглянуть в завтрашний день". Мало кто это может сделать, – ответил мэр Киева. – А я в этом плане говорю: "Я могу". Поэтому стараюсь иногда заглянуть в завтрашний день".

Журналист уточнил у Кличко, что он там увидел.

"Эти испытания мы пройдем. И я уверен, что этими испытаниями мы на самом деле показываем нашу волю и приверженность демократическим ценностям. Мы будем страной, престижной в отношении инвестиционного климата, страной, которая выбрала, выборола свое право быть европейской страной. И уверен, что у нас будет примерно такая же ситуация, как у Южной Кореи. С точки зрения большого развития, заинтересованности инвестиций и экономического развития", – резюмировал городской голова столицы Украины.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины.

В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.

В настоящее время под временной оккупацией находятся часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Украина, инвестиции, Южная Корея, вторжение, война России против Украины, интервью, будущее, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (327840)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (204922)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (129030)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (105467)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (74982)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (58761)
7
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (50531)
8
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (45412)
 
 
 
 