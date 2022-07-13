Виталий Кличко: Эти испытания мы пройдем, и у нас будет примерно такая же ситуация, как в Южной Корее

Гордон спросил Кличко, думает ли он о том, что будет после победы Украины.

"Естественно. Старался, по крайней мере. Есть очень известное выражение: "Не каждый может заглянуть в завтрашний день". Мало кто это может сделать, – ответил мэр Киева. – А я в этом плане говорю: "Я могу". Поэтому стараюсь иногда заглянуть в завтрашний день".

Журналист уточнил у Кличко, что он там увидел.

"Эти испытания мы пройдем. И я уверен, что этими испытаниями мы на самом деле показываем нашу волю и приверженность демократическим ценностям. Мы будем страной, престижной в отношении инвестиционного климата, страной, которая выбрала, выборола свое право быть европейской страной. И уверен, что у нас будет примерно такая же ситуация, как у Южной Кореи. С точки зрения большого развития, заинтересованности инвестиций и экономического развития", – резюмировал городской голова столицы Украины.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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