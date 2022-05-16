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Во время кибератаки на сайт Львовского горсовета были похищены рабочие данные – заммэра

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Кибератаки на Львовский горсовет происходят постоянно
Кибератаки на Львовский горсовет происходят постоянно
Фото: depositphotos.com

Во время масштабной кибератаки на интернет-сети и сервисы Львовского горсовета 13 мая были похищены рабочие данные. Об этом 15 мая заявил в Facebook первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов… Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была украдена и опубликована на вражеских Telegram-каналах", – написал Москаленко.

По его словам, в данное время горсовет и СБУ работают над ликвидацией последствий кибератаки.

https://www.facebook.com/andriy.moskalenko/posts/7327235234013340

Мэр Львова Андрей Садовый отмечал, что кибератаки на Львовский горсовет происходят постоянно, но атака 13 мая была одной из мощнейших за последние годы. При этом он утверждал, что "московские бездари не смогли нанести серьезный вред, как бы ни старались".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума

Теги: Львов, интернет, хакеры, горсовет, кибервойна, киберпреступность, кибератака, Львовский горсовет
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