Во время кибератаки на сайт Львовского горсовета были похищены рабочие данные – заммэра

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов… Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была украдена и опубликована на вражеских Telegram-каналах", – написал Москаленко.

По его словам, в данное время горсовет и СБУ работают над ликвидацией последствий кибератаки.

Мэр Львова Андрей Садовый отмечал, что кибератаки на Львовский горсовет происходят постоянно, но атака 13 мая была одной из мощнейших за последние годы. При этом он утверждал, что "московские бездари не смогли нанести серьезный вред, как бы ни старались".