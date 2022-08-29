Вооруженные силы Украины получили от Favbet Foundation еще два дрона DJI Mavic 3

В целом компания и фонд предоставили ВСУ помощь более чем на 30 млн грн Фото: rbc.ua

"С вашей помощью мы сможем более качественно уничтожать врага – при помощи дронов мы сможем корректировать работу своей артиллерии, работу нашего гранатометного взвода и повысить свою боеспособность", – цитирует агентство военнослужащих.

Также при поддержке Favbet Foundation им передали два тепловизора и три перископа.

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В целом компания и фонд предоставили ВСУ помощь более чем на 30 млн грн, писало агентство УНИАН.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.