"Воронки нет". Кличко показал детскую площадку, в которую оккупанты 10 октября попали ракетой

"Воронки уже нет", – написал мэр Киева.

На видео заметно, что площадка ровная и аккуратно засыпана песком. Некоторые качели пока обнесены предупредительной лентой.

10 октября в площадку попала российская ракета, на месте удара была большая воронка.

Контекст:

10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ракетных ударов российских войск 10 октября в Киеве повреждено более 70 разных объектов.