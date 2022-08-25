Войска РФ пытаются доукомплектовать пехотные подразделения ракетчиками и военными моряками – ГУР Минобороны

"В целях доукомплектования подразделений, которые привлекаются к вооруженной агрессии в отношении Украины, в подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава, добровольно изъявившего желание принять участие в войне против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразил лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава", – заявили в ГУР.

Также, по данным разведки, командиры соединений и частей морской пехоты жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

"В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений они терпят значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений", – отметили в ведомстве.