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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ за сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие – ОВА

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Оккупанты выпустили 186 снарядов по Херсонской области
Оккупанты выпустили 186 снарядов по Херсонской области
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска 12 апреля обстреляли Херсонскую область 46 раз. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Херсонской областной военной администрации 13 апреля.

Оккупанты выпустили 186 снарядов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, беспилотников и авиации.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала пять раз. Попали в территорию завода", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, два человека получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
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