Войска РФ за сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие – ОВА

Оккупанты выпустили 186 снарядов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, беспилотников и авиации.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала пять раз. Попали в территорию завода", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, два человека получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.