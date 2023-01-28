"Воют из московских болот". Данилов потроллил Россию за ее заявления о "красных линиях"

Секретарь СНБО процитировал повесть "Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей": "Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес к нам сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух".

"Боже мой, Ватсон, что это?" – "Говорят, что так воют из московских болот каждый раз, когда союзники кладут не замечают очередные путинские (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") "красные линии", – написал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)