"Воют из московских болот". Данилов потроллил Россию за ее заявления о "красных линиях"

Секретарь СНБО процитировал повесть "Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей": "Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес к нам сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух".
"Боже мой, Ватсон, что это?" – "Говорят, что так воют из московских болот каждый раз, когда союзники кладут не замечают очередные путинские (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") "красные линии", – написал Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще 27 сентября 2021 года заявлял, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.
Тогда же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, после чего страны Запада ввели санкции против России и начали предоставлять военную помощь Украине, в январе 2023 года Запад принял решение предоставить Украине свои современные танки, в том числе Leopard и Abrams.