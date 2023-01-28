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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Воют из московских болот". Данилов потроллил Россию за ее заявления о "красных линиях"

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Данилов процитировал книгу "Собака Баскервилей"
Данилов процитировал книгу "Собака Баскервилей"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов с помощью книги Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе прокомментировал 28 января в Facebook реакцию России после решения Запада передать Украине современные танки для борьбы с российской агрессией.

Секретарь СНБО процитировал повесть "Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей": "Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес к нам сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух".

"Боже мой, Ватсон, что это?" – "Говорят, что так воют из московских болот каждый раз, когда союзники кладут не замечают очередные путинские (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") "красные линии", – написал Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02exSQxEZBYvt2rXEZkqAKaU7qVetKrRihtWfK26rdp8Gxnrp71WpchHT6gJeic6NUl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще 27 сентября 2021 года заявлял, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.

Тогда же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, после чего страны Запада ввели санкции против России и начали предоставлять военную помощь Украине, в январе 2023 года Запад принял решение предоставить Украине свои современные танки, в том числе Leopard и Abrams.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, танки, война России против Украины, Алексей Данилов
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