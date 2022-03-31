"Вознаграждение – 10% стоимости". НАПК призвало сообщать об активах чиновников, причастных к агрессии против Украины

Сообщение необходимо подавать об активах, информация о которых еще не была опубликована в СМИ и неизвестна общественности. Написать на портале можно анонимно на трех языках: украинском, русском, английском.
"Важно, что, сообщив об имуществе даже анонимно, вы получите шанс на значительное финансовое вознаграждение. Ведь при определенных условиях во многих странах, таких как Украина, США и Великобритания, для разоблачителей предусмотрено материальное вознаграждение – 10% стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение – важный вклад в окончание войны в Украине!" – сказал глава НАПК Александр Новиков.
После обработки НАПК будет передавать данные об активах в Офис генерального прокурора и Министерство иностранных дел Украины для замораживания активов и возмещение за их счет ущерба, причиненного российскими оккупантами.
В НАПК пояснили, что можно подать информацию о следующих активах: недвижимость, транспорт; имущественные права, денежные активы (средства, размещенные на банковских счетах, наличные денежные средства, активы в драгоценных (банковских) металлах, электронные средства и так далее); криптовалюты, ценные бумаги (акции, инвестиционные сертификаты, векселя, опционные сертификаты и так далее); корпоративные права, объекты права интеллектуальной собственности (патенты, авторские права); права на использование недр или других природных ресурсов; другие активы лиц, финансово и информационно поддерживающих войну в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.
3 марта министерство юстиции США объявило о создании оперативной группы KleptoCapture, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских бизнесменов в рамках санкций.