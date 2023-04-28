"Враг лютует и бьет по гражданским". Запорожскую область обстреляли 90 раз за сутки – ОВА

Оккупанты обстреляли 21 прифронтовой населенный пункт в Запорожской области за сутки 27 апреля Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram (иллюстративное)

"Враг лютует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак. Есть разрушения, но люди, к счастью, уцелели", – написал глава ОВА.

За сутки российские войска совершили 90 обстрелов: 74 артиллерийских удара, четыре удара из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА, уточнил Малашко.