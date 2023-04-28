ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг лютует и бьет по гражданским". Запорожскую область обстреляли 90 раз за сутки – ОВА

Оккупанты обстреляли 21 прифронтовой населенный пункт в Запорожской области за сутки 27 апреля
Оккупанты обстреляли 21 прифронтовой населенный пункт в Запорожской области за сутки 27 апреля
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram (иллюстративное)

Российским обстрелам и авиаударам 27 апреля подвергся 21 населенный пункт возле линии фронта в Запорожской области, сообщил 28 апреля в Telegram глава ОВА Юрий Малашко.

"Враг лютует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак. Есть разрушения, но люди, к счастью, уцелели", – написал глава ОВА.

За сутки российские войска совершили 90 обстрелов: 74 артиллерийских удара, четыре удара из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА, уточнил Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные пункты региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, разрушения, население, российские оккупанты, Гуляйполе, деоккупация, Орехов, Юрий Малашко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт
"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт
"Разведешься придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной
"Разведешься – придешь". Мишина высказалась об отношениях с женатым мужчиной
  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали
  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали
  Добавьте эти два простых ингредиента в молоко, чтобы получился натуральный творог. Кулинарный лайфхак
  Добавьте эти два простых ингредиента в молоко, чтобы получился натуральный творог. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (242701)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (94480)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (77849)
4
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото (71284)
5
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (64867)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (64371)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (63041)
8
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом (55615)
 
 
 
 