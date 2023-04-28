"Враг лютует и бьет по гражданским". Запорожскую область обстреляли 90 раз за сутки – ОВА

"Враг лютует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак. Есть разрушения, но люди, к счастью, уцелели", – написал глава ОВА.
За сутки российские войска совершили 90 обстрелов: 74 артиллерийских удара, четыре удара из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА, уточнил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные пункты региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.