Оккупанты обстреляли прифронтовой Орехов, "победили" хозпостройку в частном домовладении – Запорожская ОВА

Обстрелы прифронтового Орехова не утихают, отметили в Запорожской ОВА Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Обстрелы прифронтового Орехова не утихают. Сегодня российские войска "победили" хозяйственную постройку в частном домовладении. К счастью, люди не пострадали, – написал руководитель ОВА. – Специалисты уже работают над ликвидацией пожара и фиксацией последствий атаки".

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день. Так, 11 апреля россияне нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, 13 апреля Запорожская ОВА сообщала о трех авиаударах по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.

14 апреля оккупанты разбомбили спортшколу в Орехове. 18 апреля российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор, а 19 апреля – ударили авиабомбой по гражданскому сектору Орехова.