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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли прифронтовой Орехов, "победили" хозпостройку в частном домовладении – Запорожская ОВА

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Обстрелы прифронтового Орехова не утихают, отметили в Запорожской ОВА
Обстрелы прифронтового Орехова не утихают, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 27 апреля продолжили обстрелы Орехова Запорожской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Обстрелы прифронтового Орехова не утихают. Сегодня российские войска "победили" хозяйственную постройку в частном домовладении. К счастью, люди не пострадали, – написал руководитель ОВА. – Специалисты уже работают над ликвидацией пожара и фиксацией последствий атаки".

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/pfbid02ShrjX5Z8EwXXtWuDPS5L9tdWghFuXUSrM32baTiZFDJmwBtK9m7kgr8ssuhJ7rv4l

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день. Так, 11 апреля россияне нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, 13 апреля Запорожская ОВА сообщала о трех авиаударах по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.

14 апреля оккупанты разбомбили спортшколу в Орехове. 18 апреля российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор, а 19 апреля – ударили авиабомбой по гражданскому сектору Орехова.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Орехов, Юрий Малашко
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