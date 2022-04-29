ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг морально был не готов". Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Сырский: Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов
Александр Сырский: Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов
Фото: censor.net

Российские оккупанты ровно месяц назад, 29 марта, начали отступать с северного направления, из предместий столицы Украины. Командующий операцией по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что стало причиной такого решения российского командования. Об этом пишет 29 апреля издание "Сегодня".

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.

Командующий операцией по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро поменяли планы.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.

"Сегодня" отмечает, что после этого война поменяла формат, и теперь основная задача украинских военных – выдержать и победить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.

Теги: Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, российские оккупанты, Александр Сырский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (797731)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (292228)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (146242)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (64015)
5
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (56720)
6
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (29380)
7
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27691)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (22319)
 
 
 
 