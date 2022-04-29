"Враг морально был не готов". Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева

Александр Сырский: Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов Фото: censor.net

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.

Командующий операцией по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро поменяли планы.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.

"Сегодня" отмечает, что после этого война поменяла формат, и теперь основная задача украинских военных – выдержать и победить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)