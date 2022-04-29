"Враг морально был не готов". Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.
"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.
Командующий операцией по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро поменяли планы.
"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.
"Сегодня" отмечает, что после этого война поменяла формат, и теперь основная задача украинских военных – выдержать и победить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
26 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не удается захватить Рубежное, поскольку Вооруженные силы Украины отражают многочисленные атаки.