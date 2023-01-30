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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки нанесли восемь ударов по районам сосредоточения россиян, поразили три пункта управления оккупантов – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два склада боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два склада боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Авиация ВСУ в течение суток 30 января нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов на территории Украины.

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0v7Fiio5yFVSDefs5BV3U5F4zUafWSYnk2JnnY77eZQ9ZAbfKnWrgHVpuf9HQvEtxl

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 650 российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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