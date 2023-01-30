ВСУ за сутки нанесли восемь ударов по районам сосредоточения россиян, поразили три пункта управления оккупантов – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два склада боеприпасов оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 650 российских оккупантов.

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