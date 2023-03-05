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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выходишь на улицу и не можешь вдохнуть воздух, потому что в Гостомеле все вокруг горит". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Смолянчук: Тех, кто самостоятельно выезжал, расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети"
Смолянчук: Тех, кто самостоятельно выезжал, расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети"
Фото: civilvoicesmuseum.org

Депутат Гостомельского поселкового совета Ольга Смолянчук во время оккупации оставалась в поселке. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"С 24 февраля Гостомель был оккупирован и обстреливался Россией. Зашли русские войска, высаживали десанты, заезжали танки. Коридоров не давали. Тех, кто самостоятельно выезжал, расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети", – рассказала Смолянчук.

По ее словам, самым трудным в оккупации было жить и не знать, как долго это будет продолжаться.

"Ты выходишь на улицу и даже не можешь вдохнуть воздух, потому что все вокруг горит. Ночью все настолько пылало в Гостомеле, что нам казалось, что мы вышли днем", – вспоминает женщина. 

Смолянчук рассказала, что после деоккупации город постепенно восстанавливается, а жители возвращаются домой.

"Мы понимаем, что это долгий путь. И надеемся, что больше не придется испытывать такое наступление", – подытожила она.

Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 60 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре 2022 года музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Гостомель, обстрелы, наступление, война России против Украины, музей, деоккупация
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