"Выходишь на улицу и не можешь вдохнуть воздух, потому что в Гостомеле все вокруг горит". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Смолянчук: Тех, кто самостоятельно выезжал, расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети" Фото: civilvoicesmuseum.org

"С 24 февраля Гостомель был оккупирован и обстреливался Россией. Зашли русские войска, высаживали десанты, заезжали танки. Коридоров не давали. Тех, кто самостоятельно выезжал, расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети", – рассказала Смолянчук.

По ее словам, самым трудным в оккупации было жить и не знать, как долго это будет продолжаться.

"Ты выходишь на улицу и даже не можешь вдохнуть воздух, потому что все вокруг горит. Ночью все настолько пылало в Гостомеле, что нам казалось, что мы вышли днем", – вспоминает женщина.

Смолянчук рассказала, что после деоккупации город постепенно восстанавливается, а жители возвращаются домой.

"Мы понимаем, что это долгий путь. И надеемся, что больше не придется испытывать такое наступление", – подытожила она.