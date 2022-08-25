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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я проинформированный оптимист". Резников анонсировал "хорошие новости" с фронта до конца года

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Резников заявил, что есть очень много факторов, которые приведут Украину к победе
Резников заявил, что есть очень много факторов, которые приведут Украину к победе
Фото: ЕРА

До конца этого года с фронта должны прийти "хорошие новости". Об этом в интервью "Военному телевидению" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный. Поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", – подчеркнул министр.

Он не стал прогнозировать дату окончания войны, однако отметил, что партнеры Украины готовы и дальше поддерживать страну.

"Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц [эта война], потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос – когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурсов – оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу", – резюмировал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

В Генштабе ВСУ 25 августа сообщили, что украинские военные ликвидировали уже около 45 850 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины
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