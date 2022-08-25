"Я проинформированный оптимист". Резников анонсировал "хорошие новости" с фронта до конца года

Резников заявил, что есть очень много факторов, которые приведут Украину к победе Фото: ЕРА

"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный. Поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", – подчеркнул министр.

Он не стал прогнозировать дату окончания войны, однако отметил, что партнеры Украины готовы и дальше поддерживать страну.

"Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц [эта война], потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос – когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурсов – оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу", – резюмировал Резников.

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