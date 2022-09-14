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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Японцы испытывают отвращение к России из-за дикого поведения оккупантов в Украине – посол

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Недавние опросы показывают, что 85% японцев интересуются и знают о событиях в Украине
Недавние опросы показывают, что 85% японцев интересуются и знают о событиях в Украине
Фото: EPA

Недавние опросы общественного мнения в Японии показывают, что 85% японцев интересуются и знают о событиях в Украине, а также правильно их оценивают. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По его словам, Япония точно на стороне Украины и внимательно следит за всем, что происходит.

"Я это чувствую в контактах с обычными людьми, членами правительства, руководителями компаний. Каждый начинает с того, что говорит: "Мы просто вами восхищаемся. Такой дух сопротивления – это нечто невероятное", – рассказал посол.

Корсунский отметил, что в Японии обращают также внимание на дикое поведение армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Для японской ментальности непонятно, зачем это делать. Воюют армии, военные с военными, но при чем здесь детская комната, которую превратили в туалет? Почему это нужно делать? Японцы очень чувствительны в этом плане, они на это реагируют очень плохо, у них отвращение к России, и это то, что создает эти 85%", – заявил он.

По словам Корсунского, хотя визуально количество публикаций в Японии о войне в Украине уменьшилось, сейчас все японские ведущие СМИ снова много уделяют внимания этой теме, публикуя новости в "не резкой манере".

ВИДЕО
Видео: Радио НВ / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь (общий объем помощи, которую предоставляют и еще будут предоставлять, как сообщали в правительстве Японии, – $1,1 млрд), власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа Сергей Корсунский.

23 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии".

5 сентября Сергей Корсунский сообщил, что японская поэтесса Мадока Маидзуми создала международный проект "Хайку для мира" (Haiku For Peace), посвященный Украине. Участие в проекте приняли авторы хайку из 50 стран мира.

Теги: Россия, Украина, Япония, Сергей Корсунский, война России против Украины, российские оккупанты
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