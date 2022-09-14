Японцы испытывают отвращение к России из-за дикого поведения оккупантов в Украине – посол

Недавние опросы показывают, что 85% японцев интересуются и знают о событиях в Украине Фото: EPA

По его словам, Япония точно на стороне Украины и внимательно следит за всем, что происходит.

"Я это чувствую в контактах с обычными людьми, членами правительства, руководителями компаний. Каждый начинает с того, что говорит: "Мы просто вами восхищаемся. Такой дух сопротивления – это нечто невероятное", – рассказал посол.

Корсунский отметил, что в Японии обращают также внимание на дикое поведение армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Для японской ментальности непонятно, зачем это делать. Воюют армии, военные с военными, но при чем здесь детская комната, которую превратили в туалет? Почему это нужно делать? Японцы очень чувствительны в этом плане, они на это реагируют очень плохо, у них отвращение к России, и это то, что создает эти 85%", – заявил он.

По словам Корсунского, хотя визуально количество публикаций в Японии о войне в Украине уменьшилось, сейчас все японские ведущие СМИ снова много уделяют внимания этой теме, публикуя новости в "не резкой манере".

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Видео: Радио НВ / YouTube