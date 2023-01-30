Ющенко: Мы были самой большой, самой желанной колонией России 370 лет. Вели 24 войны... Сегодня у нас идет коренная, ключевая антиколониальная война, которая сбросит все страдания за 370 лет

Он отметил, что с середины ХVII века – со времен Национально-освободительной войны и гетманства Богдана Хмельницкого – между Украиной и Россией было 24 войны, последняя из них длится сейчас.
"24 войны. А это не хвост собачий. Это слишком много, как для соседей. 24-я, я думаю, как и 90% украинцев, – немеренный гнев, – отметил он. – Победим, несомненно. Это контекст, который я все время повторяю. Знаете, эта война идет 370 лет. Мы были самой большой колонией, самой желанной колонией России 370 лет. Вели 24 войны. Сколько независимостей... Вот сегодня у нас идет коренная, ключевая антиколониальная война, которая сбросит все страдания за 370 лет. На самом деле это великое время. Хотелось бы, чтобы мы меньшую плату, меньше жертв, меньше страданий человеческих понесли. За это молимся".
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области.