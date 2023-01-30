Ющенко: Мы были самой большой, самой желанной колонией России 370 лет. Вели 24 войны... Сегодня у нас идет коренная, ключевая антиколониальная война, которая сбросит все страдания за 370 лет

Ющенко: 24 войны. А это не хвост собачий. Это слишком много, как для соседей Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Он отметил, что с середины ХVII века – со времен Национально-освободительной войны и гетманства Богдана Хмельницкого – между Украиной и Россией было 24 войны, последняя из них длится сейчас.

"24 войны. А это не хвост собачий. Это слишком много, как для соседей. 24-я, я думаю, как и 90% украинцев, – немеренный гнев, – отметил он. – Победим, несомненно. Это контекст, который я все время повторяю. Знаете, эта война идет 370 лет. Мы были самой большой колонией, самой желанной колонией России 370 лет. Вели 24 войны. Сколько независимостей... Вот сегодня у нас идет коренная, ключевая антиколониальная война, которая сбросит все страдания за 370 лет. На самом деле это великое время. Хотелось бы, чтобы мы меньшую плату, меньше жертв, меньше страданий человеческих понесли. За это молимся".

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