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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в Украине из-за обстрелов погиб один мирный житель, двое ранены – Офис президента

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии 28 ноября в Украине погиб как минимум один человек. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Еще минимум два мирных жителя получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских захватчиков по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Донецкой области – один погибший и один раненый;
  • в Харьковской области – один раненый в результате подрыва на мине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, жертвы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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