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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в Украине от обстрелов РФ погибло 19 мирных жителей – Офис президента

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Россияне продолжают обстреливать украинские города и села
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram данные о погибших и раненых в результате вооруженной агрессии России за 19 октября по данным областных военных администраций.

В Донецкой области – 13 погибших, в том числе выявлено 12 убитых ранее, пять человек получили ранения.

В Запорожской области – трое погибших, восемь раненых.

В Харьковской области – двое погибших, это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые подорвались на мине. Еще пять человек ранены, в том числе четыре работника ГСЧС из-за мины.

В Херсонской области – один погибший, один раненый.

В Черниговской области четыре человека получили ранения.

Всего за сутки в Украине погибло 19 мирных жителей, ранены 23 человека.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

Теги: раненые, обстрелы, погибшие, Кирилл Тимошенко
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