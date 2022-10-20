За минувшие сутки в Украине от обстрелов РФ погибло 19 мирных жителей – Офис президента

В Донецкой области – 13 погибших, в том числе выявлено 12 убитых ранее, пять человек получили ранения.
В Запорожской области – трое погибших, восемь раненых.
В Харьковской области – двое погибших, это работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые подорвались на мине. Еще пять человек ранены, в том числе четыре работника ГСЧС из-за мины.
В Херсонской области – один погибший, один раненый.
В Черниговской области четыре человека получили ранения.
Всего за сутки в Украине погибло 19 мирных жителей, ранены 23 человека.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.