Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области

"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно люди не пострадали", – сообщил он.

По словам Резниченко, в остальных районах области ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций, утром ситуация спокойная.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

19 октября Криворожский и Никопольский районы всю ночь находились под обстрелом, была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.