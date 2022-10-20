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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области

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Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию
Оккупанты снова обстреляли украинскую территорию
Фото: EPA

Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе ночью 20 октября. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно люди не пострадали", – сообщил он.

По словам Резниченко, в остальных районах области ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций, утром ситуация спокойная.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. 

19 октября Криворожский и Никопольский районы всю ночь находились под обстрелом, была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.

Теги: энергетика, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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