За последние сутки РФ обстреляла Запорожскую область более 100 раз. Два человека ранены – ОВА

По его словам, 88 обстрелов было по объектам мирной инфраструктуры. Оккупанты вели огонь по Гуляйпольской, Ореховской и Степногорской общинам. Там повреждено более 40 домов, один человек ранен. Еще один человек пострадал в Преображенском районе, он находится в больнице.
Глава ОВА отметил, что по сравнению с декабрем обстрелы в регионе активизировались примерно в два раза. В том числе в так называемой серой зоне, где население эвакуировалось, но дома продолжают уничтожать.
"Ночью атаковали общину, которая находится немного в глубине, в село Лежино прилетела большая ракета. К счастью, она попала в дорогу, ее уже восстановили, электрики тоже свою работу сделали, но на ремонт поврежденных домов нужно больше времени", – сказал Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.