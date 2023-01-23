За последние сутки РФ обстреляла Запорожскую область более 100 раз. Два человека ранены – ОВА

По его словам, 88 обстрелов было по объектам мирной инфраструктуры. Оккупанты вели огонь по Гуляйпольской, Ореховской и Степногорской общинам. Там повреждено более 40 домов, один человек ранен. Еще один человек пострадал в Преображенском районе, он находится в больнице.

Глава ОВА отметил, что по сравнению с декабрем обстрелы в регионе активизировались примерно в два раза. В том числе в так называемой серой зоне, где население эвакуировалось, но дома продолжают уничтожать.

"Ночью атаковали общину, которая находится немного в глубине, в село Лежино прилетела большая ракета. К счастью, она попала в дорогу, ее уже восстановили, электрики тоже свою работу сделали, но на ремонт поврежденных домов нужно больше времени", – сказал Старух.