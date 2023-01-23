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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки РФ обстреляла Запорожскую область более 100 раз. Два человека ранены – ОВА

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В село Лежино оккупанты попали ракетой
В село Лежино оккупанты попали ракетой
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

За последние сутки российская армия 111 раз обстреляла военные позиции и гражданские объекты на территории Запорожской области. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух 23 января сообщил в эфире телеканала "Мы – Украина", видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, 88 обстрелов было по объектам мирной инфраструктуры. Оккупанты вели огонь по Гуляйпольской, Ореховской и Степногорской общинам. Там повреждено более 40 домов, один человек ранен. Еще один человек пострадал в Преображенском районе, он находится в больнице.

Глава ОВА отметил, что по сравнению с декабрем обстрелы в регионе активизировались примерно в два раза. В том числе в так называемой серой зоне, где население эвакуировалось, но дома продолжают уничтожать.

"Ночью атаковали общину, которая находится немного в глубине, в село Лежино прилетела большая ракета. К счастью, она попала в дорогу, ее уже восстановили, электрики тоже свою работу сделали, но на ремонт поврежденных домов нужно больше времени", – сказал Старух.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.

Теги: Запорожская область, раненые, армия РФ, Орехово, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе
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