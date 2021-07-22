За сутки боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, ранен военный

В частности, в направлении Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи поселка Пески оккупанты применили минометы 82-мм калибра и противотанковые ракетные комплексы. У Марьинки наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7.00 утра 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.