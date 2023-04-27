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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Заинтересованы в укреплении сотрудничества". Шмыгаль встретился с главой минобороны Италии

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Шмыгаль: Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО
Шмыгаль: Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто в рамках своего визита в страну. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО. Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией", – написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи Украине.

"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере", – добавил премьер.

Во время визита в Италию Шмыгаль также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили сотрудничество в финансовой, оборонной и санкционной сферах. Кроме того, Шмыгаль и Маттарелла обговорили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Также украинский премьер выразил надежду, что Италия в будущем поддержит вступление Украины в НАТО.

Шмыгаль встретился и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они обсудили вопросы освобождения гражданских украинцев, в том числе детей, из российского плена.

Как заявили в пресс-службе, Мелони сказала, что Италия и дальше будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе, а также "высоко оценила украинские реформы".

Кроме того, глава украинского правительства принял участие в конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. 

26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.

Теги: Украина, НАТО, Италия, помощь, Минобороны, визит, Денис Шмыгаль, сотрудничество, Гвидо Крозетто
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