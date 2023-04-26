Премьер Италии призвала ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Об этом глава правительства Италии заявила 26 апреля во время конференции по восстановлению Украины в Риме, ее цитирует ANSA.
Как указала Мелони, "говорить о восстановлении Украины – значит, делать ставку на ее победу и завершение конфликта".
По ее словам, Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины политически, военно, гуманитарно, а также в восстановлении некоторых стратегических объектов инфраструктуры на освобожденных территориях" – "мы будем готовы к завтрашнему дню".
Мелони отметила, что будущее Украины "должно быть связано с наращиванием ее способности вписаться в европейскую динамику и институты".
Самый разумный способ отблагодарить украинцев – это "ускорить возможность Украины стать частью европейских институтов", продолжила премьер Италии.
По мнению Мелони, "необходимо признать огромные усилия Киева даже во время войны по реформированию своей системы и приближению к целям, которых требует Еврокомиссия".
Крайне важно, подчеркнула глава правительства Италии, "признать эти усилия, ускорив и начав переговоры о вступлении в ЕС".
Мелони заявила, что инвестиции в восстановление Украины – "это не безрассудно, а одна из самых осмотрительных и дальновидных инвестиций, которые можно сделать в настоящее время".
26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Европейский союз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.