Премьер Италии призвала ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины", отметила Мелони Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом глава правительства Италии заявила 26 апреля во время конференции по восстановлению Украины в Риме, ее цитирует ANSA.

Как указала Мелони, "говорить о восстановлении Украины – значит, делать ставку на ее победу и завершение конфликта".

По ее словам, Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины политически, военно, гуманитарно, а также в восстановлении некоторых стратегических объектов инфраструктуры на освобожденных территориях" – "мы будем готовы к завтрашнему дню".

Мелони отметила, что будущее Украины "должно быть связано с наращиванием ее способности вписаться в европейскую динамику и институты".

Самый разумный способ отблагодарить украинцев – это "ускорить возможность Украины стать частью европейских институтов", продолжила премьер Италии.

По мнению Мелони, "необходимо признать огромные усилия Киева даже во время войны по реформированию своей системы и приближению к целям, которых требует Еврокомиссия".

Крайне важно, подчеркнула глава правительства Италии, "признать эти усилия, ускорив и начав переговоры о вступлении в ЕС".

Мелони заявила, что инвестиции в восстановление Украины – "это не безрассудно, а одна из самых осмотрительных и дальновидных инвестиций, которые можно сделать в настоящее время".

26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.