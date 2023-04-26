ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Италии призвала ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины", отметила Мелони
Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины", отметила Мелони
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала признать усилия Киева во время войны в реформировании Украины.

Об этом глава правительства Италии заявила 26 апреля во время конференции по восстановлению Украины в Риме, ее цитирует ANSA.

Как указала Мелони, "говорить о восстановлении Украины – значит, делать ставку на ее победу и завершение конфликта".

По ее словам, Италия "будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины политически, военно, гуманитарно, а также в восстановлении некоторых стратегических объектов инфраструктуры на освобожденных территориях" – "мы будем готовы к завтрашнему дню".

Мелони отметила, что будущее Украины "должно быть связано с наращиванием ее способности вписаться в европейскую динамику и институты".

Самый разумный способ отблагодарить украинцев – это "ускорить возможность Украины стать частью европейских институтов", продолжила премьер Италии.

По мнению Мелони, "необходимо признать огромные усилия Киева даже во время войны по реформированию своей системы и приближению к целям, которых требует Еврокомиссия".

Крайне важно, подчеркнула глава правительства Италии, "признать эти усилия, ускорив и начав переговоры о вступлении в ЕС".

Мелони заявила, что инвестиции в восстановление Украины – "это не безрассудно, а одна из самых осмотрительных и дальновидных инвестиций, которые можно сделать в настоящее время".

26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Европейский союз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Теги: Украина, Италия, инвестиции, Еврокомиссия, реформы, переговоры, Европейский союз, Евросоюз, конференция, инфраструктура, премьер-министр, членство, ЕС, восстановление, Джорджа Мелони
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (151560)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (119725)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (63609)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56404)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (54750)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (53299)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (51805)
8
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (46622)
 
 
 
 