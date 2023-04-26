Зеленский поблагодарил Мелони за проведенную конференцию по восстановлению Украины и обсудил с премьером Италии продолжение оборонного сотрудничества

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", – написал президент.
26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.
На мероприятии в режиме онлайн выступил Зеленский. Он заявил, что Украина имеет "уникальный опыт защиты государства и людей в условиях агрессии", пригласив Италию вместе строить новую безопасность мира, сообщил пресс-центр Офиса президента Украины. Зеленский призвал итальянский бизнес уже сейчас приходить в Украину.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует.
В конце октября 2022 года в Италии по итогам выборов сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.
Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она заявила о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, анонсировала поставку Украине трех видов систем ПВО и поддержала активизацию партнерства НАТО с Украиной.
22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину. Отвечая на обвинение в том, что выступая за увеличение военной помощи Украине, она якобы втягивает Италию в гонку вооружений, Мелони заявила, что прекратить помощь будет предательством. "Это называется "разрешить вторжение в Украину". Давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – сказала премьер.