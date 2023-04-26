Зеленский поблагодарил Мелони за проведенную конференцию по восстановлению Украины и обсудил с премьером Италии продолжение оборонного сотрудничества

Зеленский (справа) выразил благодарность Мелони за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", – написал президент.

26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.

На мероприятии в режиме онлайн выступил Зеленский. Он заявил, что Украина имеет "уникальный опыт защиты государства и людей в условиях агрессии", пригласив Италию вместе строить новую безопасность мира, сообщил пресс-центр Офиса президента Украины. Зеленский призвал итальянский бизнес уже сейчас приходить в Украину.