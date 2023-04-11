Кулеба обсудил с итальянским коллегой помощь Украине

Таяни в разговоре с Кулебой заявил, что Италия подтверждает поддержку Украины Фото: EPA

“Сегодня я разговаривал со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", – написал он.

Today, I spoke with my Italian counterpart @Antonio_Tajani. We discussed new assistance that Italy can provide to help secure Ukraine’s victory over Russian aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Таяни в свою очереди подчеркнул, что подтверждает итальянскую поддержку Украины.

Он сообщил, что находится на связи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу защиты Запорожской АЭС.

Министр также подчеркнул, что Италия и ее компании намерены активно участвовать в восстановлении Украины, и 26 апреля предоставят лан реконструкции.