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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обсудил с итальянским коллегой помощь Украине

Таяни в разговоре с Кулебой заявил, что Италия подтверждает поддержку Украины
Таяни в разговоре с Кулебой заявил, что Италия подтверждает поддержку Украины
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой итальянского МИД Антонио Таяни. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

“Сегодня я разговаривал со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", – написал он.

Таяни в свою очереди подчеркнул, что подтверждает итальянскую поддержку Украины. 

Он сообщил, что находится на связи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу защиты Запорожской АЭС.

Министр также подчеркнул, что Италия и ее компании намерены активно участвовать в восстановлении Украины, и 26 апреля предоставят лан реконструкции. 

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи

В конце октября 2022 года в Италии по итогам выборов сменилось правительство. Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она заявила о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, анонсировала поставку Украине трех видов систем ПВО и поддержала активизацию партнерства НАТО с Украиной

22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину, отвечая на обвинение в том, что, выступая за увеличение военной помощи Украине, она якобы втягивает Италию в гонку вооружений. Мелони заявила, что это предательство. "Это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – сказала премьер. 

Теги: Италия, Запорожская область, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, война России против Украины, Антонио Таяни, восстановление, ЗАЭС
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