Кулеба обсудил с итальянским коллегой помощь Украине

“Сегодня я разговаривал со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", – написал он.
Today, I spoke with my Italian counterpart @Antonio_Tajani. We discussed new assistance that Italy can provide to help secure Ukraine’s victory over Russian aggression.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Таяни в свою очереди подчеркнул, что подтверждает итальянскую поддержку Украины.
Он сообщил, что находится на связи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу защиты Запорожской АЭС.
Министр также подчеркнул, что Италия и ее компании намерены активно участвовать в восстановлении Украины, и 26 апреля предоставят лан реконструкции.
Telefonata con @DmytroKuleba. Confermato il nostro sostegno all'#Ucraina. Sono in contatto con DG @iaeaorg Grossi, è fondamentale proteggere la centrale di Zaporizhzhia. Il 26 aprile presenteremo un piano per la ricostruzione * . Saremo protagonisti con le nostre migliori imprese— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 11, 2023
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
В конце октября 2022 года в Италии по итогам выборов сменилось правительство. Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.
Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она заявила о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, анонсировала поставку Украине трех видов систем ПВО и поддержала активизацию партнерства НАТО с Украиной.
22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину, отвечая на обвинение в том, что, выступая за увеличение военной помощи Украине, она якобы втягивает Италию в гонку вооружений. Мелони заявила, что это предательство. "Это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – сказала премьер.