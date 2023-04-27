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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В июле Украина хочет услышать, когда станет членом НАТО – Шмыгаль

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Вступление Украины в НАТО станет "достоянием" для Альянса, считает Шмыгаль
Вступление Украины в НАТО станет "достоянием" для Альянса, считает Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина уже ведет войну по стандартам НАТО, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по результатам визита в Италию. Видео опубликовала пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Поэтому, по его мнению, вступление Украины в блок станет "достоянием" для Альянса.

"Мы ожидаем от саммита в Вильнюсе (Литва) [в июле], конечно, конкретики от наших партнеров и надеемся, что получим ответы на вопрос о том, когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке Италии, Испанию и всех наших партнеров, всех поддерживающих Украину в нашей борьбе", – сказал премьер.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле 2023 года. НАТО должен дать Украине сроки вступления в блок на саммите в Вильнюсе, заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле 2023 года. На него пригласили президента Украины.

Теги: Украина, НАТО, Испания, Италия, Литва, Вильнюс, саммит, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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