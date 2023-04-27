Шмыгаль во время визита в Италию провел переговоры с руководством страны

Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой – обсудили сотрудничество в финансовой, оборонной и санкционной сферах.

"Благодарен Италии за военно-техническую помощь для сил безопасности и обороны Украины, в частности за шестой пакет помощи, в который вошли критически необходимые системы ПВО. Надеюсь, что комплекс SAMP/T прибудет в Украину как можно скорее и станет на защиту украинского неба", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль и Маттарелла обсудили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Также украинский премьер-министр выразил надежду, что Италия в будущем поддержит вступление Украины в НАТО.

Маттарелла заверил Шмыгаля, что Италия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также Шмыгаль встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"В 2023 году Украина нуждается в $14 млрд на быстрое восстановление. Это сумма, которая необходима для удовлетворения наиболее базовых потребностей людей, таких как крыша над головой, свет и тепло зимой. Страны G7 приобщаются к восстановлению Украины. Соединенные Штаты выделяют $2,3 млрд, Европейская комиссия – €1 млрд. Ожидаем такой же помощи в €1 млрд от агентства SACE, которое поможет Украине восстановить экономику, инфраструктуру, удовлетворить базовые гуманитарные и социальные потребности людей", – сказал он.

Премьер-министр Украины призвал к усилению санкционного давления на РФ.

Во время встречи Шмыгаль и Мелони обсудили вопросы освобождения гражданских украинцев, в том числе детей, из российского плена.

Как заявили в пресс-службе, Мелони сказала, что Италия и дальше будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе, а также "высоко оценила украинские реформы".

Кроме того, глава украинского правительства принял участие в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме.

В Telegram он сообщил о ее результатах: