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Шмыгаль во время визита в Италию провел переговоры с руководством страны

Шмыгаль находился с визитом в Италии 26 апреля
Шмыгаль находился с визитом в Италии 26 апреля
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 апреля находился с визитом в итальянской столице Риме. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой – обсудили сотрудничество в финансовой, оборонной и санкционной сферах.

"Благодарен Италии за военно-техническую помощь для сил безопасности и обороны Украины, в частности за шестой пакет помощи, в который вошли критически необходимые системы ПВО. Надеюсь, что комплекс SAMP/T прибудет в Украину как можно скорее и станет на защиту украинского неба", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль и Маттарелла обсудили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Также украинский премьер-министр выразил надежду, что Италия в будущем поддержит вступление Украины в НАТО.

Маттарелла заверил Шмыгаля, что Италия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также Шмыгаль встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"В 2023 году Украина нуждается в $14 млрд на быстрое восстановление. Это сумма, которая необходима для удовлетворения наиболее базовых потребностей людей, таких как крыша над головой, свет и тепло зимой. Страны G7 приобщаются к восстановлению Украины. Соединенные Штаты выделяют $2,3 млрд, Европейская комиссия – €1 млрд. Ожидаем такой же помощи в €1 млрд от агентства SACE, которое поможет Украине восстановить экономику, инфраструктуру, удовлетворить базовые гуманитарные и социальные потребности людей", – сказал он.

Премьер-министр Украины призвал к усилению санкционного давления на РФ.

Во время встречи Шмыгаль и Мелони обсудили вопросы освобождения гражданских украинцев, в том числе детей, из российского плена.

Как заявили в пресс-службе, Мелони сказала, что Италия и дальше будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе, а также "высоко оценила украинские реформы".

Кроме того, глава украинского правительства принял участие в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме.

В Telegram он сообщил о ее результатах:

  • меморандум между украинским МИД и Итальянским торговым агентством для активизации торговых отношений;
  • меморандум по защите окружающей среды и восстановлению экологии;
  • меморандум о сотрудничестве в промышленной отрасли;
  • меморандум между "Укрзалізницею" и компанией MERMEC, специализирующейся на диагностике железнодорожных путей;
  • меморандум между аграрными ассоциациями для реализации современных проектов в процессе восстановления Украины;
  • меморандум между компанией We Build и "Укргидроэнерго" о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций;
  • экспортно-кредитное агентство Италии в дополнение к линии в €500 млн готово выделить еще €1 млрд, чтобы поддержать торгово-финансовые операции;
  • меморандум о сотрудничестве, который подпишут Харьковская область и итальянский регион Эмилия-Романия, Киевская область и Тоскана.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. 

В конце октября 2022 года в Италии по итогам выборов сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она заявила о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, анонсировала поставку Украине трех видов систем ПВО и поддержала активизацию партнерства НАТО с Украиной.

22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину. Отвечая на обвинение в том, что, выступая за увеличение военной помощи Украине, она якобы втягивает Италию в гонку вооружений, Мелони заявила, что прекратить помощь будет предательством. "Это называется "разрешить вторжение в Украину". Давайте называть вещи своими именами: если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – сказала премьер.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, Рим, война России против Украины, Серджо Маттарелла, Денис Шмыгаль, Кабмин, восстановление
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