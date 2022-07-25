Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Россияне не ведут штурмовых действий после того, как Украина получила западное вооружение

Черный: Вооружение существенно повлияло на расстановку сил на фронте Фото из личного архива

"[Оружия] хватать никогда не будет. Всегда мало, всегда хочется больше. Но то, что сейчас мы имеем, то, что пришло на данный период времени, – существенно повлияло на расстановку сил и события на фронте", – подчеркнул Черный.

По его словам, украинцы благодаря новым поступлениям вооружения наносят ощутимый урон войскам противника.

"Это нанесло такие хорошие потери противнику. И, соответственно, стало решающим в сдерживании его действий. То есть сейчас россияне не ведут вообще каких-то атакующих, штурмовых действий, как это было где-то две недели назад. Это очень-очень весомый вклад, очень большая помощь", – сказал полковник.

При этом он подчеркнул, что украинские военные быстро осваивают новое оружие.

"С нашим рвением, с нашим желанием это еще ускоряет раза в два-три сам период обучения и подготовки. Наши люди самые лучшие", – подчеркнул Черный.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube