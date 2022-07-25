ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Россияне не ведут штурмовых действий после того, как Украина получила западное вооружение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Черный: Вооружение существенно повлияло на расстановку сил на фронте
Черный: Вооружение существенно повлияло на расстановку сил на фронте
Фото из личного архива

Украинские военные быстро осваивают западное вооружение и успешно применяют его на фронте, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Вадим Черный.

"[Оружия] хватать никогда не будет. Всегда мало, всегда хочется больше. Но то, что сейчас мы имеем, то, что пришло на данный период времени, – существенно повлияло на расстановку сил и события на фронте", – подчеркнул Черный.

По его словам, украинцы благодаря новым поступлениям вооружения наносят ощутимый урон войскам противника.

"Это нанесло такие хорошие потери противнику. И, соответственно, стало решающим в сдерживании его действий. То есть сейчас россияне не ведут вообще каких-то атакующих, штурмовых действий, как это было где-то две недели назад. Это очень-очень весомый вклад, очень большая помощь", – сказал полковник.

При этом он подчеркнул, что украинские военные быстро осваивают новое оружие.

"С нашим рвением, с нашим желанием это еще ускоряет раза в два-три сам период обучения и подготовки. Наши люди самые лучшие", – подчеркнул Черный.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года западные партнеры начали поставку вооружения Украине и постоянно увеличивают объемы помощи. 

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. Всего обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

Великобритания выделила £1 млрд на военную помощь Украине. 21 июля правительство анонсировало отправку новой партии вооружения, которая включает самоходные гаубицы, артиллерийские орудия, противотанковые комплексы, радиолокационные системы, беспилотники и боеприпасы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, военные, вооружение, Алеся Бацман, интервью, войска, полковник Вадим Черный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (138100)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (40231)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (35616)
4
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33073)
5
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (32083)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28529)
7
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (26766)
8
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (11024)
 
 
 
 