Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Россияне не ведут штурмовых действий после того, как Украина получила западное вооружение

"[Оружия] хватать никогда не будет. Всегда мало, всегда хочется больше. Но то, что сейчас мы имеем, то, что пришло на данный период времени, – существенно повлияло на расстановку сил и события на фронте", – подчеркнул Черный.
По его словам, украинцы благодаря новым поступлениям вооружения наносят ощутимый урон войскам противника.
"Это нанесло такие хорошие потери противнику. И, соответственно, стало решающим в сдерживании его действий. То есть сейчас россияне не ведут вообще каких-то атакующих, штурмовых действий, как это было где-то две недели назад. Это очень-очень весомый вклад, очень большая помощь", – сказал полковник.
При этом он подчеркнул, что украинские военные быстро осваивают новое оружие.
"С нашим рвением, с нашим желанием это еще ускоряет раза в два-три сам период обучения и подготовки. Наши люди самые лучшие", – подчеркнул Черный.
Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью
В ответ на полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года западные партнеры начали поставку вооружения Украине и постоянно увеличивают объемы помощи.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. Всего обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.
Великобритания выделила £1 млрд на военную помощь Украине. 21 июля правительство анонсировало отправку новой партии вооружения, которая включает самоходные гаубицы, артиллерийские орудия, противотанковые комплексы, радиолокационные системы, беспилотники и боеприпасы.