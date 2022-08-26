ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление ООН об обстрелах Чаплино МИД Украины назвало "оторванным от реальности"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вследствие обстрела Чаплино в Днепропетровской области погибло 25 людей
Вследствие обстрела Чаплино в Днепропетровской области погибло 25 людей
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование по поводу заявления гуманитарного координатора ООН по Украине Дениз Браун об обстреле железнодорожной станции в Днепропетровской области. Позицию ведомства озвучил спикера МИД Украины Олег Николенко 26 августа в Facebook.

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарного координатора ООН в Украине относительно ракетных обстрелов России по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты 25 гражданских, в том числе двое детей", – говорится в сообщении. 

Спикер МИД отметил, что Министерство обороны России признало совершение этого преступления, поэтому, по его мнению, призыв чиновницы ООН придерживаться международного права ко "всем сторонам" выглядит "оторванным от реальности". 

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10227395713213770

Контекст:

25 августа Браун, комментируя удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области, призвала Украину и Россию соблюдать международное право. Украинские СМИ отметили, что такое заявление "в определенной степени" напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International, в котором организация заявила, что украинские военные подвергают опасности простых людей. 

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августаРоссийские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летнего мальчика бросило на соседний двор, шестилетний ребенок погиб во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.


Теги: Россия, МИД, ООН, МИД Украины, Amnesty International, министерство обороны РФ, международное право, война России против Украины, российские оккупанты, Чаплино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (285168)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (83755)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (66367)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (30838)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (29749)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (27482)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (25604)
8
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (21354)
 
 
 
 