Заявление ООН об обстрелах Чаплино МИД Украины назвало "оторванным от реальности"

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарного координатора ООН в Украине относительно ракетных обстрелов России по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты 25 гражданских, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.
Спикер МИД отметил, что Министерство обороны России признало совершение этого преступления, поэтому, по его мнению, призыв чиновницы ООН придерживаться международного права ко "всем сторонам" выглядит "оторванным от реальности".
"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села", – написал Николенко.
25 августа Браун, комментируя удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области, призвала Украину и Россию соблюдать международное право. Украинские СМИ отметили, что такое заявление "в определенной степени" напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International, в котором организация заявила, что украинские военные подвергают опасности простых людей.
Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августа. Российские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.
Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летнего мальчика бросило на соседний двор, шестилетний ребенок погиб во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.