Заявление ООН об обстрелах Чаплино МИД Украины назвало "оторванным от реальности"

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарного координатора ООН в Украине относительно ракетных обстрелов России по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты 25 гражданских, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.

Спикер МИД отметил, что Министерство обороны России признало совершение этого преступления, поэтому, по его мнению, призыв чиновницы ООН придерживаться международного права ко "всем сторонам" выглядит "оторванным от реальности".

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села", – написал Николенко.