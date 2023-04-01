Зеленский о председательстве РФ в Совбезе ООН: Террористы должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо

Зеленский: Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией Фото: EPA

"Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика, его звали Даниил. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист осуществляет ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", – возмутился президент.

По его словам, сложно представить что-то такое, что больше доказывало бы полное банкротство таких институтов.

"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела, – чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо", – добавил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube