Зеленский о председательстве РФ в Совбезе ООН: Террористы должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо

"Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика, его звали Даниил. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист осуществляет ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", – возмутился президент.
По его словам, сложно представить что-то такое, что больше доказывало бы полное банкротство таких институтов.
"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела, – чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо", – добавил Зеленский.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".