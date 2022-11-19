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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посоветовал Путину думать, как справляться с давлением, потому что "уже годы не те"

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Зеленский: Я спокойный человек. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают...
Зеленский: Я спокойный человек. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают...
Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского в ходе общения со студентами Ирландии 18 ноября спросили, как он справляется с психологическим давлением. Видео опубликовал Офис президента.

"Абсолютно нормально. Для меня это не давление", – ответил Зеленский. 

Он подчеркнул, что украинцы за сотни лет пережили много вызовов и сейчас борются за свою независимость.

"Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают – бывают разные моменты, скажу вам откровенно… Но вызовы для нашего государства и нашего народа  – мы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет, и мы боремся за независимость Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением. И просто с давлением, потому что уже годы не те", – сказал Зеленский. 

Контекст:

Президенту РФ Владимиру Путину 70 лет. СМИ неоднократно писали, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов весной 2022 года подтверждал, что Путин серьезно болен, но, по его информации, "как минимум несколько лет у него еще есть".

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, война России против Украины, давление
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