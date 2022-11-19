Зеленский посоветовал Путину думать, как справляться с давлением, потому что "уже годы не те"

"Абсолютно нормально. Для меня это не давление", – ответил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы за сотни лет пережили много вызовов и сейчас борются за свою независимость.
"Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают – бывают разные моменты, скажу вам откровенно… Но вызовы для нашего государства и нашего народа – мы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет, и мы боремся за независимость Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением. И просто с давлением, потому что уже годы не те", – сказал Зеленский.
Президенту РФ Владимиру Путину 70 лет. СМИ неоднократно писали, что у него серьезные проблемы со здоровьем.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов весной 2022 года подтверждал, что Путин серьезно болен, но, по его информации, "как минимум несколько лет у него еще есть".