Зеленский посоветовал Путину думать, как справляться с давлением, потому что "уже годы не те"

Зеленский: Я спокойный человек. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают... Фото: president.gov.ua

"Абсолютно нормально. Для меня это не давление", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы за сотни лет пережили много вызовов и сейчас борются за свою независимость.

"Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают – бывают разные моменты, скажу вам откровенно… Но вызовы для нашего государства и нашего народа – мы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет, и мы боремся за независимость Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением. И просто с давлением, потому что уже годы не те", – сказал Зеленский.