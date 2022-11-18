Берлускони уверен, что сможет склонить Путина к миру

По его словам, Берлускони любит красивые жесты.
"И это тот жест, который он имеет в виду. Он верит, что сможет это сделать, и, если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, он войдет в учебники истории как глобальный герой". – рассказал Сгарби.
Издание отмечает, что на международном уровне время как нельзя лучше для Берлускони. Россия перенесла еще одно военное унижение, оставив Херсон, и, как сообщается, администрация Байдена говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезно подумать о мире.
Более того, как пишет портал, большинство итальянцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным о компромиссе. В начале ноября в Риме прошла демонстрация по этому поводу – 100 тыс. протестующих, по данным организаторов; по данным полиции, 40 тыс. человек – больше, чем любой из митингов против COVID. Это был первый крупный протест Европы против войны в Украине. Таким образом, миротворческая миссия Берлускони может быть популярной.
Как отмечает СМИ, Берлускони уже играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, особенно на саммите в Риме в 2002 году, на котором был учрежден постоянный совет Россия – НАТО.
Берлускони был премьер-министром Италии в 1994–1995-м, 2001–2006-м и 2008–2011 годах.
В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он – лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.
В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.
В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – сказал политик.
В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.
7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".
Зеленский в интервью Corriere della Sera, которое вышло 27 октября, заявил, что в словах Берлускони нет его собственного мнения, но есть мнение Путина.