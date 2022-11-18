Берлускони уверен, что сможет склонить Путина к миру

По его словам, Берлускони любит красивые жесты.

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он верит, что сможет это сделать, и, если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, он войдет в учебники истории как глобальный герой". – рассказал Сгарби.

Издание отмечает, что на международном уровне время как нельзя лучше для Берлускони. Россия перенесла еще одно военное унижение, оставив Херсон, и, как сообщается, администрация Байдена говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезно подумать о мире.

Более того, как пишет портал, большинство итальянцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным о компромиссе. В начале ноября в Риме прошла демонстрация по этому поводу – 100 тыс. протестующих, по данным организаторов; по данным полиции, 40 тыс. человек – больше, чем любой из митингов против COVID. Это был первый крупный протест Европы против войны в Украине. Таким образом, миротворческая миссия Берлускони может быть популярной.

Как отмечает СМИ, Берлускони уже играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, особенно на саммите в Риме в 2002 году, на котором был учрежден постоянный совет Россия – НАТО.