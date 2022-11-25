Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании

"Великобритания рядом с Украиной в это определяющее для нас время. Мы никогда не забудем этого. Спасибо государственному секретарю по иностранным делам Великобритании Джеймсу Клеверли за визит!" – говорится в сообщении.

Великобритания будет оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина смогла пережить зиму, отметила пресс-служба МИД страны в Twitter.

The UK is giving Ukraine the support it needs to get through the winter, and to rebuild in the longer term.@JamesCleverly has travelled to Ukraine to underline the UK’s support following brutal Russian attacks on civilians and infrastructure. /????



* https://t.co/GDVVZ4x7J7 pic.twitter.com/nBCVjYg91Z — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 25, 2022

Клеверли отметил, что Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной". Как говорится в пресс-релизе МИД королевства, Лондон выделит £3 млн ($3,6 млн) на восстановление критической инфраструктуры. Еще £5 млн (более $6 млн) Великобритания направит на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

"Я своими глазами видел, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам [Украины] сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не станет на ноги", – заявил Клеверли.



Он также встретился с главой МИД Украны Дмитрием Кулебой.

"Я благодарен [Клеверли] за смелый визит и неизменную поддержку Великобритании в это трудное время. Наша общая цель – победа Украины", – написал Кулеба.

I welcomed my British counterpart and Ukraine’s true friend @JamesCleverly in Kyiv. I am grateful for his brave visit and the UK’s steadfast support during this difficult times. Our shared goal is Ukraine’s victory which will restore security and stability in Europe and beyond. pic.twitter.com/Q5kTeD42Xx — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

Клеверли совершает визит в Украину после того, как Киев посетил глава британского правительства Риши Сунак 19 ноября. В Киеве Сунак также встретился с Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.