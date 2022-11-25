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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании

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Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной", заявил Клеверли
Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной", заявил Клеверли
Фото: Foreign, Commonwealth & Development Office / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, который сейчас с визитом в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба президента в Telegram 25 ноября.

"Великобритания рядом с Украиной в это определяющее для нас время. Мы никогда не забудем этого. Спасибо государственному секретарю по иностранным делам Великобритании Джеймсу Клеверли за визит!" – говорится в сообщении.

Великобритания будет оказывать необходимую поддержку, чтобы Украина смогла пережить зиму, отметила пресс-служба МИД страны в Twitter. 

Клеверли отметил, что Великобритания "стоит плечом к плечу с Украиной". Как говорится в пресс-релизе МИД королевства, Лондон выделит £3 млн ($3,6 млн) на восстановление критической инфраструктуры. Еще £5 млн (более $6 млн) Великобритания направит на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод. 

"Я своими глазами видел, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам [Украины] сопротивляться и восстанавливаться. Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не станет на ноги", – заявил Клеверли.

Он также встретился с главой МИД Украны Дмитрием Кулебой. 

"Я благодарен [Клеверли] за смелый визит и неизменную поддержку Великобритании в это трудное время. Наша общая цель – победа Украины", – написал Кулеба.

Клеверли совершает визит в Украину после того, как Киев посетил глава британского правительства Риши Сунак 19 ноября. В Киеве Сунак также встретился с Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы военные могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Теги: Киев, Украина, Великобритания, Лондон, помощь, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, визит, Риши Сунак, Джеймс Клеверли
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