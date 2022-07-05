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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия уничтожает все, что важно для свободной человеческой жизни

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На восстановление разрушенного в Украине понадобятся годы, отмечали в Кабмине
На восстановление разрушенного в Украине понадобятся годы, отмечали в Кабмине
Фото: ЕРА

Вооруженной агрессией против Украины Россия пытается вернуть ее в свою зону контроля. Об этом 4 июля на конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском Лугано, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его выступление по видеосвязи транслировал в YouTube Кабинет Министров Украины.

Президент отметил, что именно по отношению к Украине Россия проявила свою агрессию, основанную на мировоззренческом противостоянии с демократическим миром.

"Наиболее жестокое его проявление – это агрессия России против нашего государства, против нас, первых, кого она хочет вернуть в свою зону контроля в Европе. Посмотрите, что делает Россия, разрушая Украину. Россия разрушает пространство всего, что имеет значение для нас и для любой свободной человеческой жизни", – сказал Зеленский.

Он, в частности, подчеркнул, что за четыре месяца полномасштабного вторжения Россия уничтожила 2102 объекта образования в Украине, где происходит социализация детей, а также обстреливает больницы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.  

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, Лугано
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