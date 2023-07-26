Зеленский сообщил об усилении украинской ПВО: Направят туда, где сейчас больше всего нужно

Зеленский: Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно Фото: president.gov.ua

"Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – написал президент по итогам совещания. Деталей о размещении ПВО и о том, о каких именно средствах речь, он не рассказал.

25 июля Зеленский говорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком об обстрелах Россией Одессы и о том, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы. По его словам, Британия может стать "тем лидером, чья помощь системами ПВО гарантирует реальную безопасность".

Также на сегодняшнем селекторном совещании украинские разведывательные службы доложили об активности врага и ближайших планах оккупантов, рассказал Зеленский. Представители СБУ рассказывали "о ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", – добавил Зеленский.