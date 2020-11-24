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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский узаконил допуск следователей и прокуроров в зону проведения ООС

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон регулирует допуск представителей органов досудебного расследования в районы сдерживания российской агрессии на Донбассе, рассказали в Офисе президента Украины.

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Зеленский открыл доступ к работе в зоне военного конфликта на Донбассе
Зеленский открыл доступ к работе в зоне военного конфликта на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины (ОПУ).

"Президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" для допуска дознавателей, следователей и прокуроров района", – рассказали в Офисе президента.

Закон подписан для обеспечения национальной безопасности и обороны, сопротивления и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, отметили в пресс-центре.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в районы Донецкой и Луганской областей для выполнения их полномочий, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных процессах по правонарушениям, совершенным в районе проведения ООС. Им должны предоставлять обязательный допуск и содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС определяет командующий Объединенными силами, добавили в ОПУ.

Верховная Рада Украины поддержала 3 ноября соответствующий законопроект №3984 во втором чтении. За него проголосовали 279 депутатов. На подпись президенту его направили 10 ноября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Верховная Рада, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, боевики, оборона, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, следователь, Офис президента Украины, ООС, прокурор
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