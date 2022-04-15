Зеленский: Я как-то сказал Байдену: "Извините за прямоту, но у меня война в стране". Он ответил, что на моем месте поступал бы так же

В контексте беседы о визовом режиме с Великобританией и помощи гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены покинуть страну, Зеленский сказал, что Джонсон – "один из тех, кто больше всех вовлечен в эту ситуацию и хочет помочь, и помогает".

"У нас хорошие отношения с Британией, Великобритания поддерживает нас, и мы это видим. Поэтому Борис Джонсон и приезжал в Киев. Британия помогала нам с первых дней оружием, мы получили [переносные ракетно-зенитные комплексы] Stinger и другое оружие, хотя этого и недостаточно. Я честно сказал об этом Борису Джонсону. Знаете, я однажды сказал президенту Байдену: "Извините за мою прямоту, но у меня война в стране". И он сказал, что он понимает, что на моем месте, он бы поступал так же", – рассказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)