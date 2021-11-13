ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жена заложника "ДНР" Матюшенко: Такое чувство, что сейчас для Украины важен лишь один гражданин в заключении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матюшенко боевики удерживают в Макеевке
Матюшенко боевики удерживают в Макеевке
Фото: Татьяна Матюшенко / Facebook

Сейчас украинские власти интересуются только одним из украинцев, которые находятся в заключении. Об этом жена находящегося в тюрьме боевиков "ДНР" украинца Валерия Матюшенко Татьяна заявила "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 12 ноября.

"Знаете, может, крамольную вещь скажу, которая многим не понравится... Но скажу. Такое чувство, что сейчас для нашей страны важен лишь один гражданин, находящийся в заключении", – сказала она.

Журналистка спросила, имеет ли она в виду бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме, и Наталья Матюшенко ответила: "Да".

"Человек поехал в страну, где ему давно сказали: мы тебя посадим. Тем не менее поехал, попал в тюрьму, объявил голодовку... И об этом трубят все каналы! Все политики в один голос: гражданина Украины Украина должна вызволять! Я не против – разумеется, должна. Но, может, вам перечислить граждан Украины, которые мучаются в нечеловеческих условиях, уже без надежды на спасение, в "ДНР" и "ЛНР"? Может, вы о них забыли? Так я напомню? На Донетчине только три сотни, и среди них есть женщины. Где футболки с именами этих людей, почему наши знаменитости не пишут никаких других имен, только #FreeMisha?" – задалась она вопросом.

По словам жены заложника боевиков "ДНР", граждане Украины для Украины "стоят по-разному, в разную цену у нас граждане".

Контекст:

Украинца Валерия Матюшенко боевики "ДНР" незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32. В свое время он 10 месяцев провел в донецкой тюрьме боевиков "Изоляция".

Матюшенко был осужден боевиками "ДНР" по статье "шпионаж" на 10 лет заключения в июле 2017 года.

Саакашвили, которого в Грузии приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и еще на шесть лет – по делу об избиении политика Валерия Гелашвили, утром 1 октября сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. По состоянию на 13 ноября Саакашвили голодает уже 44-й день, и для его освобождения украинская власть намерена создать коалицию из представителей европейских парламентов.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, заложники, заключенные, боевики, политзаключенные, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, тюрьмы, жена, Валерий Матюшенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
"Фак, какой же Брюс огонь", "Какой мужчина". 66-летний Уиллис впечатлил сеть новым селфи
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
Представительница Украины может не попасть на "Мисс мира" из-за отсутствия визы
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
Джаз-певица Теона Контридзе: Соблазна уйти в поп-музыку не было, мне хватает моих гонораров
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Он мал для твоих сисек". Ирина Шейк показала грудь, которая вывалилась из бюстгальтера
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
"Самая красивая свадьба из всех". Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (99985)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (76049)
3
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (41873)
4
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (37403)
5
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (32262)
6
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (29095)
7
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (27942)
8
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич (26099)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS