Жена заложника "ДНР" Матюшенко: Такое чувство, что сейчас для Украины важен лишь один гражданин в заключении

"Знаете, может, крамольную вещь скажу, которая многим не понравится... Но скажу. Такое чувство, что сейчас для нашей страны важен лишь один гражданин, находящийся в заключении", – сказала она.

Журналистка спросила, имеет ли она в виду бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме, и Наталья Матюшенко ответила: "Да".

"Человек поехал в страну, где ему давно сказали: мы тебя посадим. Тем не менее поехал, попал в тюрьму, объявил голодовку... И об этом трубят все каналы! Все политики в один голос: гражданина Украины Украина должна вызволять! Я не против – разумеется, должна. Но, может, вам перечислить граждан Украины, которые мучаются в нечеловеческих условиях, уже без надежды на спасение, в "ДНР" и "ЛНР"? Может, вы о них забыли? Так я напомню? На Донетчине только три сотни, и среди них есть женщины. Где футболки с именами этих людей, почему наши знаменитости не пишут никаких других имен, только #FreeMisha?" – задалась она вопросом.

По словам жены заложника боевиков "ДНР", граждане Украины для Украины "стоят по-разному, в разную цену у нас граждане".