Жителей Киевской области предупредили о военных учениях

Военные будут проводить тренировки в Киевской области Фото: Сухопутні війська ЗС України / Land forces of Ukraine / Telegram

"В ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", – говорится в сообщении.

Жителей области предупредили, что связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"Сохраняйте спокойствие! Отрабатываем навыки и наращиваем оперативные возможности", – говорится в сообщении.