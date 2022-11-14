Жителей Киевской области предупредили о военных учениях

"В ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", – говорится в сообщении.
Жителей области предупредили, что связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.
"Сохраняйте спокойствие! Отрабатываем навыки и наращиваем оперативные возможности", – говорится в сообщении.