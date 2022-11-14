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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Киевской области предупредили о военных учениях

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Военные будут проводить тренировки в Киевской области
Военные будут проводить тренировки в Киевской области
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Land forces of Ukraine / Telegram

15–17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", – говорится в сообщении.

Жителей области предупредили, что связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"Сохраняйте спокойствие! Отрабатываем навыки и наращиваем оперативные возможности", – говорится в сообщении.

Теги: Киев, Киевская область, военные учения, война России против Украины, Сухопутные войска Украины
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