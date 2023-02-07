Жители Никопольского района получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"В состав наборов вошли самые необходимые продукты с длительным сроком хранения. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.