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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты нашли двух военных РФ, пытавших бойца ТрО и священника под Киевом

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Оба военных служат в 15-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии
Оба военных служат в 15-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты "Схем" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") смогли идентифицировать двух российских военных из 15-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, которые пытали пленного украинского военного и священнослужителя в Киевской области.

В начале марта российские военные вошли в село Богдановка Киевской области. С тех пор почти месяц село было под оккупацией. Выжившие жители села после отхода войск РФ регулярно рассказывают о зверствах российской армии в поселении.

В частности, о пытках рассказали попавший в плен боец теробороны села и местный житель – священнослужитель. Их избивали, угрожали расстрелом и унижали. В дальнейшем двум российским военным, причастным к пыткам, прокуратура Киевской области объявила подозрение.

Журналисты узнали, что одним из этих военных является 40-летний майор Александр (Металл) Васильев. Его профиль в соцсетях журналисты не нашли, но смогли обнаружить много фотографий с ним в аккаунтах его друзей и родных.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Например, снимок военного на фестивале Open Air Samara rock metal storm в 2021 году.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Также Васильев, как оказалось, является участником самарского мотоклуба Wind of Freedom.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты нашли и предполагаемую супругу военного – Ольгу Васильеву. Однако на сообщение в "ВКонтакте" об участии ее мужа в войне в Украине она отвечать не захотела.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Благодаря одному из найденных в сети снимков Васильева вместе с женой журналисты смогли идентифицировать и второго военного, пытавшего украинцев в Богдановке, – Алексея Булгакова (на фото он справа вместе с женой).

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

У Булгакова, как обнаружили журналисты, несколько страниц в соцсетях и все под разными именами – Валентин Доран и Алексей Иванов. Булгакову 40 лет, он капитан, носит прозвище Шмель.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Вместе с супругой Ириной Булгаковой он воспитывает двоих детей. Ни он, ни его жена на сообщения журналистов не ответили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Сейчас в области продолжаются работы по разминированию, уборка, восстановление инфраструктуры, эксгумация погибших из братских могил и стихийных захоронений, расследования преступлений оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, война, прокуратура, пытки, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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