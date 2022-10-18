Золкин: В показаниях российских летчиков полная чепуха, когда дают координаты, ты обязан исследовать, куда летишь

"Летчики – это отдельная история абсолютно. Вот если меня спрашивают: "Они готовят речь на твои интервью?" – я знаю, что летчики точно готовят. Вот летчики приезжают с готовой речью. Только не обязательно на мои интервью. У них тупо готовая легенда: что они делали, почему они делали", – сказал Золкин.

Он привел пример типичного ответа на такой вопрос: "Мы работаем по координатам, мы ничего не видим, ничего больше не слышим. Да, я виноват, да, я больше сюда бы не полетел...".

"В общем-то и все, о чем с ними можно поговорить. Дальше с них что-то получить – какие-то другие комментарии – довольно сложно, как ни пытайся. Хотя я общался с нашими летчиками, и они говорят, что, конечно же, это все полная чепуха, потому что, во-первых, когда ты получаешь координаты, ты, безусловно, должен и обязан исследовать по карте, куда ты летишь, что там есть, какая тебе угрожает опасность... То есть все они прекрасно знают, что они бомбят. Тот же драмтеатр в Мариуполе: тот, кто скинул на него то, что скинул, – он знал, что он делает, прекрасно", – объяснил Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полная версия интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube