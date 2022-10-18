Золкин: В показаниях российских летчиков полная чепуха, когда дают координаты, ты обязан исследовать, куда летишь

"Летчики – это отдельная история абсолютно. Вот если меня спрашивают: "Они готовят речь на твои интервью?" – я знаю, что летчики точно готовят. Вот летчики приезжают с готовой речью. Только не обязательно на мои интервью. У них тупо готовая легенда: что они делали, почему они делали", – сказал Золкин.
Он привел пример типичного ответа на такой вопрос: "Мы работаем по координатам, мы ничего не видим, ничего больше не слышим. Да, я виноват, да, я больше сюда бы не полетел...".
"В общем-то и все, о чем с ними можно поговорить. Дальше с них что-то получить – какие-то другие комментарии – довольно сложно, как ни пытайся. Хотя я общался с нашими летчиками, и они говорят, что, конечно же, это все полная чепуха, потому что, во-первых, когда ты получаешь координаты, ты, безусловно, должен и обязан исследовать по карте, куда ты летишь, что там есть, какая тебе угрожает опасность... То есть все они прекрасно знают, что они бомбят. Тот же драмтеатр в Мариуполе: тот, кто скинул на него то, что скинул, – он знал, что он делает, прекрасно", – объяснил Золкин.
Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полная версия интервью
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российские летчики периодически попадают в плен к украинским военным.
В частности, 5 марта в плен попал летчик Александр Красноярцев из Челябинска, который находился за штурвалом штурмовика Су-34, сбитого на окраине Чернигова во время его третьего вылета за время войны. Красноярцев признался, что при попытке скрыться от преследования после катапультирования он убил гражданского.
Золкин до нападения РФ на Украину вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины, и министерство способствовало этому.