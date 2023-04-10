"Звонит Галущенко: "Не могу проехать, меня лицом в асфальт положили". Хорошо, что не повредили нам министра". Резников рассказал про "Гуляйполе" в Киеве первых дней большой войны

"Блокпосты были на каждой улице: слева, справа квартал, кто где что хочет. Потом постепенно привели это в порядок", – отметил министр Фото: EPA (архив)

"Мне сказали, что огромные очереди в военкоматы, центры комплектации за оружием. Что люди начали записываться в ТрО, не хватает автоматов. Я тогда даю команду везти автоматы", – рассказал Резников.

По его словам, только в Киеве за двое суток раздали более 20 тыс. автоматов Калашникова. Параллельно везде появлялись блокпосты.

"Блокпосты были на каждой улице: слева, справа квартал, кто где что хочет. И в том числе – с применением оружия. Поэтому люди были напряжены, люди были испуганы. Все могло быть. И дружеский огонь тоже. Потом постепенно привели это в порядок: пароли, пропуски, обязательное дежурство представителя Нацполиции, Нацгвардии на блокпостах. Они – старшие, плюс военные, плюс ТрО уже там заработало", – рассказал министр.

Он также вспомнил одну историю, которая наглядно иллюстрирует хаос тех дней: "Звонит [министр энергетики] Герман Галущенко. Потому что собирали нас на правительство тоже. И говорит: "Я не могу проехать, меня лицом в асфальт положили. Я говорю: "Я – министр энергетики". "А им все равно", – пересказал Резников.

По его информации, Галущенко тогда позвонил ныне покойному главе МВД Денису Монастырскому с просьбой выделить полицейских для сопровождения.

"А Денис говорит, что, "наверное, сейчас я тебе не организую беспрепятственный проезд, потому что большинство блокпостов неконтролируемы". То есть Гуляйполе такое вот началось. Ну, Германа, слава богу, отпустили. Хорошо, что не повредили нам министра. Ему пришлось день посидеть дома", – рассказал Резников.