"Ругался и хватался за пулемет военного". Нардепа Юрченко задержали на блокпосту в Киеве

"Нардеп Юрченко подойдя к постовому, исполняющему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно удостоверения он не показал и не представился", – написал Погребиский.
По итогу Юрченко задержали. На видео, опубликованном депутатом, нардеп извиняется перед бойцами теробороны и признает, что вел себя неподобающе.
По словам депутата Киевсовета, после того, как Юрченко отпустили, он пошел в полицию и написал заявление на военных.
"5 канал" пообщался с бойцом теробороны, который задержал Юрченко. Он рассказал подробности инцидента.
"Он приехал на один из постов – заезд на территорию, где находится одно из подразделений одного из батальонов территориальной обороны. Конечно, там, где находятся военные, там всегда есть периметр, есть посты и караул. Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. Водитель его сразу себя повел нормально, проехал вперед. А он выскочил из машины и начал быковать: "Вы кто такие, кто ваши руководители", – рассказал боец ТРО.
Далее военные сделали предупредительный выстрел вверх, после чего поставили нардепа к стене, начали обыскивать, чтобы узнать, кто он. Впоследствии нардеп был отпущен.
При себе у Юрченко не было документов на оружие, ходил с пистолетом ПМ. Для безопасности военнослужащих боекомплект пистолета нардепу не вернули.
Это не первый скандал с Юрченко. В сентябре 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко во взяточничестве. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.
По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета.
21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября.