32% россиян считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Опрос исследовательского университета "Высшая школа экономики" показал, что 56% россиян поддерживают ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

По количеству больных COVID-19 Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии Фото: depositphotos.com

32,2% россиян, опрошенных Высшей школой экономики не верят в опасность эпидемии либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, об этом исследовательский университет ВШЭ сообщил 28 мая.

Согласно результатам исследования, 56% респондентов поддерживают курс страны на снятие карантинных мер. При этом 20,4% опрошенных считают, что ограничения отменяются вовремя, а 35,6% полагают, что карантин можно было снять раньше.

В то же время каждый третий (31,3%) думает, что еще рано снимать ограничения режима самоизоляции или вовсе надо их ужесточать.

Опрос общественного мнения "Изменения, вызванные эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции" проводился с 18 марта. В ходе пятой волны опроса, которая проводилась с 21-го по 26 мая, было опрошено 7,6 тыс. человек во всех регионах России.

По количеству больных COVID-19 Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии. На 28 мая, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, в РФ выявлено 379 051 случай заболевания, 4142 человека умерли, 150 993 выздоровели.