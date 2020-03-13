Американские военные в Ираке атаковали объекты группировки "Катаиб Хезболла"

Военные самолеты США в Ираке нанесли удары по пяти целям боевиков из военизированной группировки, поддерживаемой Ираном. Удары были нанесены в ответ на обстрел иракской базы, на которой размещены американские военнослужащие и силы международной коалиции.

После обстрела в Ираке базы Таджи, где дислоцируются силы международной коалиции, и гибели трех военных силы США нанесли авиаудары по объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" по всему Ираку. Об этом говорится в заявлении Пентагона, обнародованном 12 марта.

Удары были нанесены по пяти объектам хранения оружия группировки. По данным американских военных, это оружие предназначалось для поражения войск коалиции.

"Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченческими группировками, которые продолжают атаковать базы сил коалиции", – говорится в заявлении.

В Пентагоне уточнили, что число раненых в результате атаки боевиков военнослужащих коалиции составило 14.

"Соединенные Штаты не потерпят нападок на наших людей, наши интересы или наших союзников. Как мы показали в последние месяцы, мы предпримем любые действия, необходимые для защиты наших сил в Ираке и регионе", – сказал глава минобороны США Марк Эспер.

Ситуация в регионе обострилась в январе 2020 года, после того как 3 января в результате ракетного удара США по Международному аэропорту Багдад в Ираке был убит командир элитного иранского подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

После этого "зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители. Еще один обстрел произошел 26 января.

5 января из-за обострения в Ираке операцию США "Непоколебимая решимость" против террористической организации "Исламское государство" было решено приостановить. Однако уже 6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

В конце января военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией.