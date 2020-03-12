В Ираке погибли трое военных из коалиции под руководством США

По информации агентства Reuters, в результате ракетного удара по базе международной коалиции в Ираке погибли двое американцев и один британец.

В Ираке погибли трое военных, принимавших участие в операции "Непоколебимая решимость" Фото: EPA (архив)

В Ираке 11 марта погибли трое военнослужащих, которые участвовали в операции международной коалиции под руководством США "Непоколебимая решимость". Об этом говорится в заявлении командования операции.

Имена погибших не разглашаются. По данным агентства Reuters, в результате обстрела базы Таджи погибли двое американцев и один британец.

Еще как минимум 12 человек получили ранения в результате атаки.

В заявлении командования сказано, что иракский лагерь, в котором размещаются инструкторы и консультанты коалиции, обстреляли из систем залпового огня калибром 107 мм.

Как пишет Al Jazeera, к атаке может быть причастно иракское подразделение иранского военизированного движения "Хезболла".

Ситуация в регионе обострилась в январе 2020 года, после того как 3 января в результате ракетного удара США по Международному аэропорту Багдад в Ираке был убит командир элитного иранского подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

После этого "зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители. Еще один обстрел произошел 26 января.

5 января из-за обострения в Ираке операцию США "Непоколебимая решимость" против террористической организации "Исламское государство" было решено приостановить. Однако уже 6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

В конце января военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией.