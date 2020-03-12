Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Ираке погибли трое военных из коалиции под руководством США

По информации агентства Reuters, в результате ракетного удара по базе международной коалиции в Ираке погибли двое американцев и один британец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Ираке погибли трое военных, принимавших участие в операции "Непоколебимая решимость"
В Ираке погибли трое военных, принимавших участие в операции "Непоколебимая решимость"
Фото: EPA (архив)

В Ираке 11 марта погибли трое военнослужащих, которые участвовали в операции международной коалиции под руководством США "Непоколебимая решимость". Об этом говорится в заявлении командования операции.

Имена погибших не разглашаются. По данным агентства Reuters, в результате обстрела базы Таджи погибли двое американцев и один британец.

Еще как минимум 12 человек получили ранения в результате атаки.

В заявлении командования сказано, что иракский лагерь, в котором размещаются инструкторы и консультанты коалиции, обстреляли из систем залпового огня калибром 107 мм.

Как пишет Al Jazeera, к атаке может быть причастно иракское подразделение иранского военизированного движения "Хезболла".

Ситуация в регионе обострилась в январе 2020 года, после того как 3 января в результате ракетного удара США по Международному аэропорту Багдад в Ираке был убит командир элитного иранского подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

После этого "зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители. Еще один обстрел произошел 26 января.

5 января из-за обострения в Ираке операцию США "Непоколебимая решимость" против террористической организации "Исламское государство" было решено приостановить. Однако уже 6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

В конце января военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией.

Теги: США, Иран, Ирак, Великобритания, обстрелы, Хезболла, ИГИЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS