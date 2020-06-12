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Apple потратит $100 млн на борьбу с расовым неравенством в компании

По словам главы Apple Тима Кука, инициативу по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент компании по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

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Кук отметил, что Apple планирует нанять большое число разработчиков из недопредставленных групп населения
Кук отметил, что Apple планирует нанять большое число разработчиков из недопредставленных групп населения
Фото: EPA

Компания Apple потратит $100 млн на проект по борьбе с расовым неравенством внутри компании. Об этом 11 июня в Twitter сообщил глава Apple Тим Кук.

"Неоконченная работа, направленная на достижение расового равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берет на себя обязательство стать движущей силой процесса таких перемен. Сегодня я с гордостью объявляю об инициативе Apple по расовому равноправию и справедливости на сумму $100 млн", – написал Кук.

Он отметил, что инициативу Apple по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

В рамках этой инициативы Apple планирует увеличить свои расходы на партнеров, принадлежащих чернокожим владельцам. Кук также отметил, что эта инициатива расширит работу Apple с колледжами и университетами, где исторически большинство чернокожих, а также с недостаточно обеспеченными студентами и преподавателями.

Компания также планирует работать с Инициативой равного правосудия – некоммерческой организацией, базирующейся в Монтгомери, штат Алабама, которая обеспечивает юридическое представительство заключенных, которые могли быть ошибочно осуждены за преступления, бедных заключенных без эффективного представительства и других лиц, которым было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

По словам Кука, Apple планирует предпринять существенные новые шаги в области разнообразия своего персонала и нанять большое число разработчиков из недопредставленных групп населения.

Заявление Кука произошло на фоне массовые протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Из массовых акций протеста по всей стране власти США приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

5 июня подозреваемым по делу Флойда Александеру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому, Шовин должен внести за выход на свободу $1 млн.

Теги: США, Apple, расизм, Тим Кук, Джордж Флойд
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