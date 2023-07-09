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Арестович: Россия реально может перестать существовать как организованная система в течение трех суток

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Арестович: Выросло поколение политиков, которые не умеют не то что действовать, а даже оценивать верно не хотят
Арестович: Выросло поколение политиков, которые не умеют не то что действовать, а даже оценивать верно не хотят
Фото: Алексей Арестович / Facebook

На Западе очень серьезно испугались мятежа, устроенного в стране-агрессора России владельцем частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгением Пригожиным. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"[Испугались] даже не самого путча, а возможных последствий. Все поняли, что власть в России валяется на земле. И реально в течение трех суток может перестать существовать Россия как организованная система", – сказал он.

Арестович считает, что после 30 лет относительного мира и покоя после холодной войны калибр современных политиков не соответствует ситуации.

"Это то, что записали вчера в национальную доктрину безопасности Чехии… "Мы вынуждены констатировать, что закончился период мира, благополучия и спокойствия в Европе – начался новый период". Так вот, выросло поколение политиков, которые не умеют, не хотят не то что действовать, а даже оценивать верно не хотят. Огромный коллективный Запад – и несчастный бумажный Путин. Когда 5 тыс. [наемников] "Вагнера" двинулись на Москву, он сбежал со всем правительством. Запад вместе силен – немножко сильнее 5 тыс. человек, которые двинулись на Москву, правильно? И можно разговаривать языком ультиматумов с ними крайне жестко. Но их шатает. Они очень боятся ядерной войны, очень боятся распада, чтобы оружие не расползлось... Там возобладал риск-менеджмент как главная стратегия. Не стратегия достижений, а риск-менеджмент", – заявил Арестович.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Алексей Арестович, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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