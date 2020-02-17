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Армия Асада отбила у оппозиционных сил Алеппо

Несколько десятков населенных пунктов вокруг города сирийского Алеппо перешли под контроль армии президента страны Башара Асада.

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Алеппо перешел под контроль войск Асада
Алеппо перешел под контроль войск Асада
Фото: ЕРА

В Сирии правительственная армия отбила у оппозиционных сил несколько десятков населенных пунктов вокруг города Алеппо. Об этом говорится в заявлении командования вооруженных сил страны, пишет агентство SANA.

Представители демократических сил Сирии контролировали провинцию с 2012 года.

Телеканал Al Jazeera сообщает: на государственном телевидении Сирии заявили, что поддерживаемые Россией силы "освободили все деревни и небольшие города к западу от города Алеппо".

Российская военная полиция патрулирует сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, пишет агентство Anna-News.info со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлева. 

По данным ООН, это наступление правительственных войск вызвало самую большую волну миграции: с декабря более 800 тыс. человек бежали к турецкой границе.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

Теги: Россия, оппозиция, Сирия, Башар Асад, граница, боевики, война в Сирии
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